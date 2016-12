Inter, accordo per Belfodil: soldi più Cassano e Silvestre in prestito

foto LaPresse Correlati Moratti conferma la trattativa 22:41 - Intesa raggiunta tra Inter e Parma per il passaggio in nerazzurro di Belfodil. Per acquistare la metà del cartellino dell'attaccante francese, Moratti dovrà versare 10 milioni di euro e dare in prestito con diritto di riscatto Antonio Cassano e Silvestre al club di Ghirardi . L'operazione è però vincolata al sì di Fantantonio, per cui a Parma è pronto un triennale. L'attaccante nerazzurro sta valutando l'offerta. - Intesa raggiunta traper il passaggio in nerazzurro di. Per acquistare la metà del cartellino dell'attaccante francese, Moratti dovrà versaree dare in prestito con diritto di riscattoal club di Ghirardi . L'operazione è però vincolata al sì di Fantantonio, per cui a Parma è. L'attaccante nerazzurro sta valutando l'offerta.

L'Inter, dunque, molla Cassano. Con l'arrivo di Mazzarri, il barese ormai è ai margini del progetto e Branca sta cercando una soluzione per risolvere la questione senza scossoni. Al nuovo tecnico nerazzurro piace Belfodil e Fantantonio rappresenta un'ottima pedina di scambio per convincere Ghirardi. L'accordo tra i club c'è. Per vedere l'attaccante francese con la maglia dell'Inter servono dieci milioni di euro per la metà del cartellino più il prestito con diritto di riscatto proprio di Cassano e Silvestre.



Una trattativa importante, che potrebbe dare al barese nuovi stimoli per dimostrare tutto il suo valore alla corte di Donadoni. A Parma, del resto, per Fantantonio è pronto un ruolo da protagonista e un contratto triennale per finire la carriera puntando all'Europa League. Il giocatore è intrigato dall'offerta e si è preso una notte per decidere col suo procuratore, poi darà una risposta all'Inter dopo aver valutato anche altre ipotesi. Sulle sue tracce da tempo c'è infatti anche il Genoa, meta sicuramente più gradita all'attaccante per motivi familiari. In questo caso il suo nome sarebbe collegato all'interesse dei nerazzurri per Antonelli, ma nelle ultime ore pare che Preziosi abbia fatto un passo indietro sul barese.