Cavani: il Napoli chiede Khedira e Morata al Real

- Aspettando una conferma dalper discutere domani a Londra di, conferma che al momento non è arrivata e per la quale potrebbe anche esserci un rinvio, il, dicendosi pronto a trattare il Matador e ad accettare delle contropartite tecniche, identificate in, l'uomo da sistemare davanti alla difesa, e in, centravanti dell'Under 21 spagnola e del Real B, nato nel 1992.

Una mossa a sopresa, un'apertura, quella del Napoli, fatta attraverso un agente Fifa che nelle ultime ore ha parlato con i vertici dei blancos. Una mossa anche per reagire ai due rifiuti degli ultimi giorni,- che continua ad aspettare la Juve -, che hanno un po' annacquato la rivoluzione diche sta cercando di preparare al meglio il dopo Cavani.Se il no di Jovetic era abbastanza prvedibile, anche se con il suo agente c'è stato un nuovo abboccamento nel week end, la doccia fredda è arrivata da Dzeko che, al momento, è stato piuttosto netto nel rifiutare il trasferimento dal City. Intanto, sullo scenario c'è un Cavani che, nel privato, è piuttosto impaziente anche con i suoi agenti per trovare una nuova sistemazione.Caduto il City, che aveva offertoappunto, adesso sembra anche che rischi di saltare l'appuntamento previsto per domani a Londra tra il Napoli e il Chelsea. Situazione di stallo pericolosa, perché l'unica certezza è che anche ilsi sono rasseganti a cominciare la nuova avventura senza l'uruguaiano. Ad oggi, però, che possibilità concrete ci sono per il Matador? Il, che come dicevamo non ha ancora confermato l'appuntamento di domani e fa fatica a fare l'operazione solo per contanti dopo che Benitez è apparso freddo sulla contropartita tecnica rappresentata da Fernando Torres. Il, la destinazione preferita da Cavani ha tempi lunghi, deve prima insediare, ma il fatto che il Napoli si sia dimostrato disposto a trattare Cavani con contropartite tecniche è un segnale gradito da parte del club di. Sullo sfondo, per Cavani, resta anche virtualmente il, soprattutto sedovesse essere il sostituto di Ancelotti, superandonella corsa sulla panchina francese.