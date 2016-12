Fiorentina: accordo con Ambrosini, nei prossimi giorni la firma

foto LaPresse Correlati C'è l'accordo con Mario Gomez, 18 mln

Ambro, una vita in rossonero 14:32 - "Il progetto Fiorentina è intrigante", aveva detto nella commossa conferenza stampa di addio al Milan. E ora Massimo Ambrosini, dopo il 30 giugno, si legherà alla Viola per una stagione. Dopo 18 anni di militanza in rossonero, il centrocampista firmerà quindi un contratto a 800 mila euro più 200 mila di bonus. Il tecnico Vincenzo Montella ha già dato il suo ok per l'arrivo dell'ex capitano del Milan, che andrà a rafforzare la mediana. - "Il progettoè intrigante", aveva detto nella commossa conferenza stampa di addio al Milan. E oradopo il 30 giugno, si legherà alla Viola per una stagione. Dopo 18 anni di militanza in rossonero, il centrocampista firmerà quindi un contratto a 800 mila euro più 200 mila di bonus. Il tecnicoha già dato il suo ok per l'arrivo dell'ex capitano del Milan, che andrà a rafforzare la mediana.

Montella compie 39 anni e la Fiorentina lo sta coprendo di regali. Il primo è il riscatto della comproprietà di Cuadrado dall'Udinese, già ufficiale, per 5 milioni. Il secondo arriverà nei prossimi giorni con la firma di Ambrosini. Il terzo, l'omaggio più grande di tutti - Mario Gomez - è in stand by, bloccato dalla vicenda Jovetic.