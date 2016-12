Napoli, assalto a Cerci: pronti 10 milioni

foto LaPresse Correlati Dzeko rifiuta il Napoli

11:51 - Il Napoli fa sul serio per Alessio Cerci. Il club azzurro avrebbe infatti pronti dieci milioni di euro per assicurarsi l'esterno, a metà tra Torino e Fiorentina. E il ds Riccardo Bigon starebbe aspettando che i viola e i granata risolvano la comproprietà (giovedì alle 19 il termine ultimo, ma potrebbero essere necessarie le buste) per sferrare l'attacco decisivo. Il neo tecnico Benitez considera Cerci un elemento importante per il suo 4-2-3-1.

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il Torino chiede un premio di valorizzazione per l'ottima stagione di Cerci alla corte di Ventura, la Fiorentina ritiene che metà Cerci valga almeno 4,5 milioni e non esclude di rilanciare una cifra importante per riscattare tutto il giocatore e girarlo a questo punto al Napoli.