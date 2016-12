Il Manchester City si ritira dalla corsa per El Shaarawy 

- Fuori il, dentro ilnella corsa per. I Citizens, che avevano iniziato il corteggiamento per l'attaccante del Milan a gennaio, hanno deciso di puntare su, pupillo del nuovo allenatore Manuel Pellegrini. Spunta invece la squadra del Principato che ha a disposizioni grandi somme di denaro. Oggi Galliani volerà a Montecarlo: potrebbe avere appuntamento con la dirigenza biancorossa.

Un blitz vero e proprio quello dell'ad rossonero. Quando si muove lui c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola. Ecco perché immaginare un incontro con la dirigenza del Monaco per parlare di El Shaarawy non è fantascienza. Il Milan vuole trattenerlo, ma davanti a una proposta di almeno 40 milioni di euro lo lascerà partire.

Resta anche l'opzione italiana con il Napoli fortemente interessato, ma prima c'è da risolvere la questione Cavani.