Tevez, la Juve chiama il Manchester City

foto LaPresse Correlati Marotta: "Non vendo Marchisio"

Il mercato in tempo reale

Calciomercato, voce ai tifosi: dì la tua sulle trattative in corso 20:04 - Quarantotto ore. Due giorni appena e poi si saprà qualcosa di più concreto sul fronte Tevez. Dopo il colloquio telefonico di ieri, Beppe Marotta volerà a Londra molto probabilmente giovedì per incontrare il responsabile di mercato del City Soriano e chiudere l'affare. Un vero e proprio blitz che, stando a quanto appreso da Sportmediaset, ha come obiettivo quello di arrivare a una fumata bianca. Niente chiacchiere, ma l'intenzione di chiudere. - Quarantotto ore. Due giorni appena e poi si saprà qualcosa di più concreto sul fronte. Dopo il colloquio telefonico di ieri, Beppevolerà a Londra molto probabilmente giovedì per incontrare il responsabile di mercato del Citye chiudere l'affare. Un vero e proprio blitz che,, ha come obiettivo quello di arrivare a una fumata bianca. Niente chiacchiere, ma l'intenzione di chiudere.

Mentre insomma il Milan si dà da fare per trovare dalle cessioni di Boateng e Robinho i soldi per presentarsi da Mansour, la Juve accelera vistosamente e tenta il sorpasso decisivo ai rossoneri. Per questo Marotta avrebbe prenotato un volo per giovedì direzione Londra. E per questo, proprio quel giorno, il dg bianconero incontrerà Soriano. Domanda, offerta, accordo e Tevez in tasca.



Al momento, da quanto trapela, la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto dieci milioni di euro. Una cifra ancora bassa rispetto a quanto richiesto dal City ma buona come base della trattativa. Una trattativa che, quindi, si chiuderà forse a metà, a quota 12 milioni. Anche perché, poi, c'è la parte Tevez che pesa e pesa tantissimo. Con il giocatore esiste già una bozza di contratto: triennale a 5,5 a stagione più bonus. Mancano le firme, manca la curva buona per chiudere questo cerchio e mettere la parola fine sull'affare dell'estate.