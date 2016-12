NAPOLI: HAMSIK PER SEMPRE

. Il centrocampista slovacco giura amore (quasi) eterno alla maglia dele, attraverso il suo agente, fa felice tutti i tifosi azzurri. In un'intervista al quotidiano, Venglos ha detto: ''Marek sta bene a Napoli e non intende andare via. Se avesse voluto lo avrebbe già fatto in passato, le offerte non sono mancate. Se uno sta bene non vedo perché debba cambiare aria. Quest'anno giocherà la Champions League''.

"E' vero che nel calcio non si sa mai: può sempre arrivare un'offerta che va bene anche a De Laurentiis. Può andare via fra un anno o due oppure restare tutta la carriera a Napoli come Totti nella Roma", ha aggiunto l'agente di Hamsik. "De Laurentiis? E' un uomo di spettacolo - ha concluso Venglos - molto diretto, un po' showman, ma con lui si può parlare. Ci incontriamo spesso, più volte in un anno. Trattare con lui non è facile, è necessario sempre più di un incontro. Benitez? Marek sa adattarsi a tutti i moduli. Farà sicuramente bene anche col nuovo allenatore".

Il Napoli, intanto, affila le armi per lanciarsi in pieno nel vortice della campagna acquisti. Ora l'attenzione di Riccardo Bigon si sarebbe spostata su Alvaro Morata, ventunenne punta del Real Madrid, impegnato nell'Europeo Under 21. A quanto pare Benitez sarebbe un estimatore del giovane madrileno e ne avrebbe caldeggiato l'acquisto. La società è sempre molto impegnata anche sul centrocampista francese Maxime Gonalons del Lione. Oggi l'agente del calciatore, Frederic Guerra, ha ammesso a Le Parisien di essere in trattativa con il Napoli. "E' vero - ha detto - il Napoli mi ha chiamato. Vuole Gonalons. Non so se Maxime sia interessato, non ne abbiamo parlato. Faremo il punto al ritorno dalle sue vacanze".



Un' altra trattativa su cui Bigon starebbe stringendo i tempi riguarda Alessio Cerci. In attesa del ritorno del calciatore dal Brasile, dove è impegnato con la Nazionale, il ds del Napoli si sarebbe accordato con la Fiorentina sulla base di dieci milioni Il problema è rappresentato dalla definizione della comproprietà di Cerci tra i toscani ed il Torino. Non c'è accordo tra le parti e si finirà alle buste. Se dovesse prevalere la Fiorentina, Cerci imboccherà quasi certamente la strada di Napoli.