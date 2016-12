Juve, Marotta blinda Marchisio: "Non lo vendiamo"

foto LaPresse 10:00 - Marchisio non si muove. Parola di Beppe Marotta, che getta acqua sul fuoco dopo le minacciose dichiarazioni del centrocampista. "La Juve non ha mai pensato di vendere Marchisio - spiega l'a.d. a calciomercato.com -. Né ora né mai". Il rischio di una sua partenza, però, non è del tutto scongiurato: "Riapriremmo la questione solo se ci pervenisse un'offerta stratosferica e decisamente fuori mercato. Cosa che fino a questo momento non si è verificata". non si muove. Parola di, che getta acqua sul fuoco dopo le minacciose dichiarazioni del centrocampista. "La Juve non ha mai pensato di vendere Marchisio - spiega l'a.d. a calciomercato.com -. Né ora né mai". Il rischio di una sua partenza, però, non è del tutto scongiurato: "Riapriremmo la questione solo se ci pervenisse un'offerta stratosferica e decisamente fuori mercato. Cosa che fino a questo momento non si è verificata".

Giovedì scorso Marchisio aveva allarmato il club bianconero con alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale: "Vedremo se per la Juve Marchisio è ancora un giocatore importante come lo è stato finora - le parole del giocatore -. Se non sarà così, allora sarà normale guardare altrove".



Marotta, però, ad oggi smentisce ogni possibile trattativa per una cessione del centrocampista: "Nel settembre 2012, la società ha prolungato il contratto al giocatore sino al 30 giugno 2016, ritoccandone l'ingaggio. Mi pare che questa sia la dimostrazione più evidente di quanto Marchisio sia importante per la Juve". Poi, però, aggiunge: "Riapriremmo la questione solo se ci pervenisse un'offerta stratosferica e decisamente fuori mercato. Cosa che fino a questo momento non si è verificata".