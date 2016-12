Real Madrid, per Ancelotti serve un indennizzo di 7,5 milioni

foto LaPresse Correlati Zidane: "Bale deve essere nostro"

Psg, Villas Boas in pole position 10:11 - Tempi sempre più stretti per l'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il Psg, infatti, non ha ancora scelto il sostituto del tecnico italiano e finché non lo troverà non mollerà Carletto ai Blancos. Secondo As, per sbloccare la trattativa entro la fine di questa settimana, Florentino Perez deve versare un indennizzo di 7,5 milioni di euro (esattamente quanto guadagna Ancelotti in un anno) al club parigino.

Alla ripresa dei lavori in Casa Real mancano soltanto 29 giorni, i Blancos non hanno ancora il nuovo tecnico e la campagna acquisti è congelata. Florentino Perez ormai ha scelto Ancelotti, ma per averlo dovrà mettere ancora mano al portafoglio, come fece già per Pellegrini prima e per Mourinho dopo. Il Psg, del resto, temporeggia e il passare dei giorni continua a giocare a suo favore nel complicato braccio di ferro col Real per l'allenatore italiano. Al momento a Parigi la situazione è bloccata, in attesa di chiarire chi potrà prendere il posto di Carletto in panchina. Per dare uno scossone immediato alla trattativa servono 7,5 milioni di euro. Solo a questa cifra il Psg lascerà partire Ancelotti. Alternative, per ora, non ce ne sono. E il Real, alla fine, sarà costretto a pagare.