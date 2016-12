Christian Eriksen al Borussia Dortmund: addio Milan

foto LaPresse 10:57 - Non ci sarà il Milan nel futuro del talento danese dell'Ajax, Christian Eriksen. Il trequartista classe 1992, seguito dai rossoneri da diverse stagioni, ha deciso di lasciare i Lancieri, ma non per giocare a San Siro. A trovare un accordo con l'Ajax, infatti, è stato il Borussia Dortmund che nel giro di poco tempo ufficializzerà l'affare: è Eriksen il dopo Gotze. Allo stesso tempo l'Ajax ha già il sostituto, Adam Maher dell'AZ. - Non ci sarà ilnel futuro del talento danese dell'Ajax,. Il trequartista classe 1992, seguito dai rossoneri da diverse stagioni, ha deciso di lasciare i Lancieri, ma non per giocare a San Siro. A trovare un accordo con l', infatti, è stato ilche nel giro di poco tempo ufficializzerà l'affare: è Eriksen il dopo Gotze. Allo stesso tempo l'Ajax ha già il sostituto,dell'AZ.

I dettagli dell'operazione non sono ancora stati resi noti, del resto manca ancora l'ufficialità. Per acquistare il danese però i vicecampioni d'Europa dovranno sborsare non meno di 15 milioni d'Europa. Meno della metà di quelli incassati dal Bayern Monaco per la cessione di Mario Gotze, colui che Eriksen andrà a rimpiazzare in campo. Uno smacco per il Milan che sul giocatore dell'Ajax aveva i fari puntati da tempo. L'elevato costo del cartellino però ha sempre messo i bastoni tra le ruote all'eventuale matrimonio. L'Ajax, nel frattempo, ha bloccaato l'erede di Eriksen: si tratta di Adam Maher, fantasista classe 1994 dell'AZ e dell'Under 21 olandese.