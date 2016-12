Real Madrid, Zidane: "Gareth Bale deve essere nostro"

foto LaPresse 13:53 - Il pressing del Real Madrid su Gareth Bale si fa sempre più insistente. Per convincere l'asso gallese a sposare i Merengues, si è fatto avanti direttamente Zinedine Zidane, il nuovo ds degli spagnoli: "L'ammirazione del Real Madrid per Bale è chiara. Se anche lui vuole lasciare Londra, deve chiedere la cessione al Tottenham. Dobbiamo prenderlo a tutti i costi - ha continuato Zizou -, è il migliore dopo Messi e Cristiano Ronaldo". - Il pressing delsusi fa sempre più insistente. Per convincere l'asso gallese a sposare i Merengues, si è fatto avanti direttamente, il nuovo ds degli spagnoli: "L'ammirazione del Real Madrid per Bale è chiara. Se anche lui vuole lasciare Londra, deve chiedere la cessione al. Dobbiamo prenderlo a tutti i costi - ha continuato Zizou -, è il migliore dopo".

Il neo direttore sportivo madridista prosegue rivelando la propria personale ammirazione per il 23enne esterno mancino: "Dopo Messi e Cristiano Ronaldo è il giocatore che più mi impressiona". Lo stesso Florentino Perez, presidente del Real, si è recentemente espresso favorevolmente su Bale, definito: "Un campione degno del Real". Dunque è chiara la strategia del club spagnolo per arrivare al giocatore: sfruttare l'enorme fascino che i Blancos esercitano su qualunque calciatore. Dopo le grandi manovre messe in atto dal Psg, intenzionato a spendere cifre astronomiche pur di aggiudicarsi l'asso degli Spurs, il Real risponde con il proprio blasone, sperando di poter fare leva anche sui buoni rapporti che intercorrono tra Florentino Perez e il presidente del Tottenham, Daniel Levy, con la consapevolezza che comunque, per spuntarla in questa super trattativa, non sarà possibile spendere meno di 100 milioni di euro. D'altronde il Madrid non si è mai fatti intimorire dalle grosse cifre o dai grandi esborsi economici sul mercato, Cristiano Ronaldo docet. Quel che preoccupa i madridisti piuttosto è l'inevitabile confronto con i rivali storici del Barcellona, in grado di prevalere nettamente negli ultimi anni e già capaci in questa sessione di mercato di mettere a segno il colpo Neymar. Non riuscire a rispondere per le rime sarebbe lo smacco più grande per i Galacticos.