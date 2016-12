Higuain, sorpasso Arsenal alla Juve: offerti 30 milioni. E c'è anche il City

foto LaPresse Correlati Juve, le mani su Zaza

Si fa sempre più intricata l'operazione Higuain per la Juve. Secondo 'Marca' l'Arsenal avrebbe offerto 30 milioni al Real Madrid per l'attaccante argentino, da pagare in un'unica tranche. Esattamente la cifra pretesa da Florentino Perez per far partire il Pipita, con il club bianconero che invece è fermo a 22. Nelle ultime ore, poi, si registra l'inserimento del City: il nuovo allenatore Pellegrini avrebbe fatto il nome di Higuain per l'attacco.

Con il passare dei giorni aumentano i 'sondaggi' delle squadre interessate a Higuain e per la Juve si fa sempre più dura. Il Real non ha fretta di vendere l'attaccante perché vuole attendere anche il parere del nuovo allenatore, che sarà Carlo Ancelotti. Anche gli agenti del giocatore sono stati chiari: i merengues, prima dell'eventuale cessione, devono prima ascoltare tutte le offerte che arrivano. E quella messa sul piatto della bilancia dai Gunners, con Wenger che può contare su un budget di quasi 100 milioni di euro per questa sessione di mercato, è un'offerta importante. Ora poi avanza la 'minaccia' City, con Manuel Pellegrini che rivuole con sè Higuain dopo averlo fatto esplodere quando sedeva sulla panchina dei Blancos nel 2009/10. Allora fu record di gol nella Liga: 27 in 32 partite.