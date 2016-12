Napoli, Torres: "Voglio restare al Chelsea con Mourinho"

foto LaPresse 14:39 - Fernando Torres chiude le porte al Napoli e dice no a Benitez, che lo ha rilanciato negli ultimi mesi ai Blues. "Voglio rispettare il mio contratto con il Chelsea e tornare a essere il numero uno nel mio ruolo - ha detto l'attaccante spagnolo, accostato negli ultimi giorni anche al Barcellona - Non c'è miglior squadra del Chelsea per raggiungere questo obiettivo. Mourinho? Con lui tutti i grandi attaccanti hanno fatto sempre molto bene". chiude le porte ale dice no ache lo ha rilanciato negli ultimi mesi ai Blues. "Voglio rispettare il mio contratto con ile tornare a essere il numero uno nel mio ruolo - ha detto l'attaccante spagnolo, accostato negli ultimi giorni anche al Barcellona - Non c'è miglior squadra del Chelsea per raggiungere questo obiettivo.? Con lui tutti i grandi attaccanti hanno fatto sempre molto bene".

Benitez lo avrebbe voluto nel suo Napoli, dopo averlo fatto esplodere al Liverpool e rilanciato al Chelsea, per il dopo Cavani. Ma Torres non seguirà il connazionale in azzurro. La chiusura è netta, senza possibilità di trattativa. A questo punto l'obiettivo numero uno per l'attacco è Edin Dzeko del Manchester City, sponsorizzato dall'ex tecnico dei Citizens Roberto Mancini: "E' una punta da 20-30 gol l'anno. Se parte Cvani è l'uomo giusto per il Napoli". Dzeko piace a Benitez: per 25 milioni di euro si può chiudere. Per quanto riguarda le altre piste azzurre, manca soltanto la firma per l'esterno offensivo belga Mertens. Sul fronte portiere, secondo fonti sudamericane il club di De Laurentiis avrebbe guadagnato terreno rispetto alle altre pretendenti per Rafael del Santos, che ha un contratto in scadenza nel 2014.