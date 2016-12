Milan, la cessione di Robinho libera Tevez

foto LaPresse Correlati Milan-Tevez: l'accordo è vicino 13:47 - Cambia la stagione e cambia il mese, ma lo scenario di mercato in casa Milan è sempre lo stesso: cedere per acquistare. Come in gennaio, tutto ruota attorno alla trattativa tra Robinho, i rossoneri e il Santos. L'offerta dei brasiliani c'è, è di 7 milioni di euro, ma Adriano Galliani ne chiede 9. Raiola volerà in Brasile per trattare, ma solo con la cessione del numero 7, potrà partire l'assalto finale a Carlitos Tevez. - Cambia la stagione e cambia il mese, ma lo scenario di mercato in casaè sempre lo stesso: cedere per acquistare. Come in gennaio, tutto ruota attorno alla trattativa tra, i rossoneri e il Santos. L'offerta dei brasiliani c'è, è di 7 milioni di euro, mane chiede 9. Raiola volerà in Brasile per trattare, ma solo con la cessione del numero 7, potrà partire l'assalto finale a

La settimana dell'ad rossonero, dunque, si dividerà su un doppio filo telefonico: uno col Brasile e uno con Manchester. Lo scenario è piuttosto chiaro: per poter arrivare a fare un'offerta ufficiale ai Citizens per l'Apache, Galliani dovrà finalmente piazzare Robinho al Santos, concludendo un corteggiamento che dura ormai da un anno. L'offerta dei brasiliani è di 7 milioni di euro, il Milan ne chiede nove e non è utopistico pensare che a 8 si possa chiudere. Il giocatore però dovrà ridursi lo stipendio, ma con Mino Raiola in gioco niente è scontato sotto quel punto di vista.

Sull'altro fronte, quello inglese, l'ad rossonero - forte dell'accordo con Tevez - sta provando ad abbassare ancora di più le richieste del Manchester City. L'offerta del Milan scende dai 15 milioni di euro previsti ai 12 già pronti, approfittando del contratto in scadenza dell'argentino nel 2014. Anche per questo la dirigenza rossonera ha deciso di scorporare la trattativa da un'eventuale interesse per El Shaarawy: se il City vorrà il Faraone, dovrà trattarlo in separata sede.