Milan, Berlusconi ha offerto un altro anno di contratto ad Ambrosini 

foto LaPresse Correlati Ambro: "Avrei voluto più attenzione" 16:36 - Massimo Ambrosini deve aver fatto riflettere Silvio Berlusconi, che venerdì sera ha deciso di chiamare il centrocampista, ormai ex Milan, per offrirgli un altro anno di contratto. Offerta che il capitano uscente ha apprezzato, ma che ha deciso di rifiutare. Perché il suo allontanamento è di fatto dovuto a una scelta tecnica di Allegri e non avrebbe avuto senso rimanere, con la certezza di non poter trovare spazio. La delusione manifestata dadeve aver fatto riflettere, che venerdì sera ha deciso di chiamare il centrocampista, ormai ex Milan, per offrirgli un altro anno di contratto. Offerta che il capitano uscente ha apprezzato, ma che ha deciso di rifiutare. Perché il suo allontanamento è di fatto dovuto a una scelta tecnica di Allegri e non avrebbe avuto senso rimanere, con la certezza di non poter trovare spazio.

Insomma, al numero uno del Milan non deve essere piaciuto molto in cui la sua società si è liberata di una bandiera come Ambrosini e dopo aver sentito le sue parole nella conferenza di addio, ha capito che doveva fare qualcosa. Così ha chiamato il giocatore e gli ha proposto di restare in rossonero ancora una stagione. "Ambro" si è detto onorato del gesto e contento dell'attenzione che Berlusconi gli aveva riservato, ma alla fine ha risposto con un "no, grazie". Un "rifiuto", che alla base ha una motivazione soprattutto tecnica ed è legata ad Allegri, per il quale Ambrosini non era e non sarebbe stata una pedina indispensabile, tanto da spingere il club a non rinnovargli il contratto.