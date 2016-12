Juve, scambio Marchisio-Nani col Manchester United

foto LaPresse Correlati Juve, tutto su Higuain e Jo-Jo 11:55 - Le sue parole, dal Brasile, sono arrivate forti e chiare in corso Galileo Ferraris. "Devo parlare con la società. Se non sono più così importante, allora sarà normale guardare altrove", l'avviso del centrocampista. Su di lui c'è il Monaco, ma anche Psg e Bayern. Soprattutto, però, è forte l'interesse del Manchester United, con cui potrebbe materializzarsi uno scambio con Nani, da sempre gradito ad Antonio Conte. - Le sue parole, dal, sono arrivate forti e chiare in corso. "Devo parlare con la società. Se non sono più così importante, allora sarà normale guardare altrove", l'avviso del centrocampista. Su di lui c'è il, ma anche. Soprattutto, però, è forte l'interesse delcon cui potrebbe materializzarsi uno scambio con, da sempre gradito ad

Marchisio con la Juve ha un contratto di tre anni con ingaggio di 3 milioni e 500mila euro. Le sue parole, l'altro giorno, sono state decisamente chiare: vuole sentirsi importante e, per questo, gradirebbe un ritocco dell'ingaggio. A maggior ragione considerando le offerte allettanti piovute su di lui nelle ultime settimane.



I bianconeri, per ora, prendono tempo. Perché 25-30 milioni incassati da una sua eventuale cessione potrebbere certamente fare comodo per poter dare l'assalto al top player in attacco. Inoltre, visto l'interesse dello United, con i Red Devils potrebbe intavolarsi una trattativa che inserisca nel discorso anche Nani, vecchio pallino di Conte. Il portoghese guadagna 3,9 milioni di euro e va in scadenza nel 2014. Ecco perché il costo del cartellino si aggira intorno agli 8-10 milioni. La Juve, dunque, potrebbe strappare l'esterno tanto caro al tecnico e incassare anche un assegno da 15-20 milioni. Visto il periodo, potrebbe essere un affare.