Mancini vuole i Mondiali: "Allenerei una Nazionale. Cavani? Vincere a Napoli è diverso"

- E' unche non chiude nessuna porta a un suo imminente ritorno in panchina. L'allenatore marchigiano dopo l'avventura conclusa alla guida del, si gode le vacanze. "Non mi prenderò un anno sabbatico - dichiara -. Ho voglia di tornare presto in panchina magari anche con una nazionale per i prossimi Mondiali. Se arriva qualcosa dall'Inghilterra ben venga ma anche in Francia o in Italia".

Collegato telefonicamente con la conferenza stampa di presentazione del 'Gran Gala' del Cuore, in programma a Capri il 22 giugno, Mancini non esclude nessuna ipotesi, sottolineando come la possibilità di prendere in corsa una Nazionale per i Mondiali in Brasile nel 2014 non sia da escludere del tutto. Il nome di Mancini è stato accostato anche alla Roma prima e al Psg poi. Tuttavia l'ex allenatore di City e Inter potrebbe raccogliere una panchina a stagione in corso.

E' proprio della sua ex squadra italiana, Mancini torna a parlare commentando positivamente l'arrivo di Mazzarri. "Ha le qualità e l'esperienza giusta per riportare l'Inter a competere per la vittoria del campionato". Ricordando Milano, Mancini ha parlato anche di Balotelli: "Amo Mario - ha detto - come persona ed è un calciatore straordinario, posso solo augurargli di migliorare e fare bene il suo lavoro".

Poi un messaggio a Cavani, prossimo all'addio al campionato italiano: "Vincere a Napoli è una cosa diversa da tutte le altre grandi piazze. Anche io ho vissuto l'esperienza di vittorie in una piazza bella e particolare come Genova (alla Samp, ndr)". "Il Napoli - spiega Mancini - è ormai tra le migliori squadre italiane e d'Europa. Certo non conosco la situazione di Cavani bisognerebbe capire cosa vuole, è difficile giudicare dall'esterno".