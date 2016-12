Juve, tutto su Higuain e Jovetic

foto LaPresse Correlati L'ultimatum di Marchisio

Juve, online il nuovo sito 22:39 - Con Tevez in orbita Milan, la Juve si concentra sulle operazioni Higuain e Jovetic. A metà della prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra il Real e i bianconeri per l'argentino, valutato non meno di 30 milioni e per cui ne sono stati offerti 22. Ma un arrivo in blanco di Suarez dal Liverpool faciliterebbe la partenza del Pipita. Sul fronte del montenegrino, la Juve spera di convincere la Fiorentina ad accettare una contropartita tecnica. - Conin orbita Milan, lasi concentra sulle operazioniA metà della prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra il Real e i bianconeri per l'argentino, valutato non meno di 30 milioni e per cui ne sono stati offerti 22. Ma un arrivo in blanco di Suarez dal Liverpool faciliterebbe la partenza del Pipita. Sul fronte del montenegrino, la Juve spera di convincere la Fiorentina ad accettare una contropartita tecnica.

Per Higuain, Juve e Real Madrid torneranno a vedersi dopo il blitz bianconero di una ventina di giorni fa e il pranzo ufficiale di domenica scorsa al Bernabeu. Ma a sbloccare l'operazione potrebbe essere l'arrivo ai merengues di Suarez (più che di Cavani): chi gli farebbe spazio se non il Pipita, che ha apertamente manifestato la volontà di cambiare aria dopo sette anni? Senza dimenticare che Higuain e la Juve hanno raggiunto da tempo un accordo di massima: contratto quadriennale da 5 milioni con premi. E Jovetic? Nessuna novità a riguardo ma il club bianconero non si è certo arreso, nonostante la richiesta della Fiorentina, che al momento vuole 30 milioni in contanti e non ne vuole sapere di contropartite tecniche.