Il padre di Cavani " Mio figlio vuole giocare per il Real Madrid"

foto LaPresse 17:50 - Il padre di Cavani, Luis, ha ammesso in una dichiarazione a Tv Futboleros Marca che tra tutte le offerte pervenute al figlio quella che lo attrae di più è quella del Real Madrid. "L'intenzione di Cavani è quella di giocare in una squadra come il Real Madrid. Lui sarebbe ben disposto. Nostro figlio, in famiglia ci dice che vuole giocare al Real Madrid, ma se lo rendesse pubblico sarebbe un male per il Napoli". , Luis, ha ammesso in una dichiarazione ache tra tutte le offerte pervenute al figlio quella che lo attrae di più è quella del. ". Lui sarebbe ben disposto. Nostro figlio, in famiglia, ma se lo rendesse pubblico sarebbe un male per il Napoli".

Il padre ha poi anche ammesso che ci sono già stati colloqui tra l'attaccante uruguayano e il club di Florentino Perez: "Ci sono stati contatti con gli avvocati di Real Madrid e ora siamo in attesa di un contatto tra i due club". Da parte sua Luis Cavani han ben chiaro che l'operazione per il trasferimento alle merengue sarà complicata dall'elevato prezzo chiesto per il suo cartellino da De Laurentiis, nonostante la volontà chiara del figlio: "Spero che si faccia ricorso al dialogo per risolvere le cose nel più breve tempo possibile. In fondo chi non vorrebbe giocare a Madrid? Ma non dipende solo da Edi. Si parla di 65 milioni di euro e il Napoli non negozierà per meno. Ma la volontà del giocatore è un altra". La confessione del padre di Cavani porta a pensare che in assenza dell'annuncio di Ancelotti come nuovo allenatore del Real Madrid, i blancos stiano ponderando ancora diverse strade per rafforzare l'attacco e sostituire l'ormai certo partente Higuain. Luis Suarez e Lewandowski gli altri nomi sulla lista di Perez.