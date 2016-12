Milan-Tevez, accordo vicino

Un passo insomma è fatto, ed è un passo importante che ha costretto la Juve a battere in ritirata. Le parole di Marotta della serata di ieri in questo senso sono significative: niente aste anche perché, evidentemente, Galliani ha messo sul piatto anche il rapporto, già solido, creato con Tevez qualche mese fa. Mentre quindi, evidentemente, l'argentino pretende dai bianconeri un ingaggio monstre, con il Milan e per il Milan sembra disposto ad abbassare le pretese pur di raggiungere un accordo.

La palla è perciò nelle mani dei rossoneri, che devono riuscire a chiudere l'affare-Robinho con il Santos per presentarsi poi alla corte del City con un'offerta adeguata. E proprio il brasiliano è il nodo dell'operazione: lui sarebbe felice di tornare in Brasile anche perché, con i Mondiali in vista, ha bisogno di giocare per conquistarsi un posto in Nazionale. Il Santos, da parte sua, lo prenderebbe volentieri per far mandare giù senza troppo fastidio ai suoi tifosi l'addio di Neymar. Il punto è come arrivare alla fumata bianca. In questo momento tra domanda e offerta ballano 4 milioni perché il club carioca ne mette sul piatto 6 e il Milan ne vorrebbe 10. A otto, dunque, si potrebbe trovare un accordo anche perché per i rossoneri, con l'arrivo di Tevez, diventerebbe prioritario liberarsi dell'ingaggio di Binho. Una volta arrivato alle strette di mano con il Santos, Adriano Galliani sarebbe pronto per il blitz di Manchester. Perché l'affare Tevez, sfumato l'ultima volta per un nulla, questa volta potrebbe andare davvero in porto.