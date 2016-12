Inter-Roma, scontro sul mercato: Nainggolan e Paulinho 

La Roma ha pareggiato l'offerta dell'Inter per il centrocampista brasiliano, ma l'insidia per entrambe arriva dall'Inghilterra. Non più il Chelsea, ma il Tottenham che è pronto a garantire 15 milioni di euro al Timao. Il giocatore vuole l'Italia e la sua volontà può smuovere la trattativa anche se sia i giallorossi che i nerazzurri sono chiamati a un sforzo economico in più.

Se qui si è in una situazione di pareggio, sul fronte Nainggolan l'Inter sembrava era in vantaggio. A spostare gli equilibri decisiva l'accelerata di giovedì con il pranzo Branca-Cellino a cui è intervenuto telefonicamente anche Moratti. I giallorossi però non demordono: Sabatini ha incontrato la dirigenza sarda a Milano. Nulla di fatto, ma il romanista ha ottenuto la promessa di un altro incontro la settimana prossima: 1-1 e palla al centro.