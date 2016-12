Inter: il primo colpo è Isla

foto LaPresse Correlati Stankovic: "Non lascio l'Inter" 00:22 - Walter Mazzarri ha il suo esterno. L'Inter è infatti vicinissima a mettere a segno il primo colpo: Mauricio Isla. Il cileno è in comproprietà tra Juventus e Udinese ma non rientra nei piani di Antonio Conte. Il club campione d'Italia è disposto a cedere la propria metà ai nerazzurri. Lo stesso agente del giocatore, Claudio Vagheggi, ha ammesso che per l'arrivo all'Inter del suo assistito è questione di dettagli: venerdì potrebbe essere a Milano. ha il suo esterno. L'è infatti vicinissima a mettere a segno il primo colpo:Il cileno è in comproprietà trae Udinese ma non rientra nei piani di Antonio Conte. Il club campione d'Italia è disposto a cedere la propria metà ai nerazzurri. Lo stesso agente del giocatore,ha ammesso che per l'arrivo all'Inter del suo assistito è questione di dettagli: venerdì potrebbe essere a Milano.

Prima i rinnovi di Zanetti e Samuel poi il primo nuovo arrivo in casa nerazzurra: Isla. Udinese e Juve hanno rinnovato la comproprietà per il centrocampista, che però non resterà a Torino. E dunque l'Inter si è fatta avanti per il cileno, che ha scavalcato Basta (l'Udinese ha chiesto non meno di 10 milioni) nelle preferenze per la fascia ed è molto vicino a trasferirsi a Milano.