Juve, Marchisio: "Se non sono più importante, sarà normale guardare altrove"

- Mentre la società è impegnata a sondare il mercato in cerca di un grande attaccante da mettere a disposizione di, da- dove è impegnato con la Nazionale -avvisa il club bianconero: "Quando avrò la possibilità di parlare con la Juve vedremo se per loro Marchisio è ancora un giocatore importante come lo è stato finora. Se non sarà così, allora sarà normale guardare altrove".

Il centrocampista interviene per la prima volta sulle voci di mercato che lo danno nel mirino dei maggiori club europei come - soprattutto - Manchester United e Monaco: "Le cose si fanno in due - dice da Rio - e se Marchisio è ancora importante per la Juve sapete tutti come la penso, non devo stare qui a ripeterlo. Ma - aggiunge - è normale sentirsi orgogliosi nel leggere di certe offerte di Monaco e Manchester, anche se nessuno mi ha chiamato".



Intanto, però, c'è l'impegno con la Nazionale da affrontare al massimo: "Ora è normale che io pensi alla Confederations Cup, perché so già che giocare al Maracanà sarà un'emozione fortissima. Poi quando ci sarà la possibilità di parlare con la Juve vedremo cosa ci sarà stato di vero. Ci auguriamo che vada come l'anno scorso all'Europeo, anche lì venivamo da un'amichevole negativa (3-0 con la Russia, ndr), poi facemmo un ottimo torneo, finale a parte. Anche adesso abbiamo certo dubbi, ma fa parte di noi italiani e credo che sarà sempre così. L'importante è trovare le motivazioni quando conta. Vogliamo fare una grande Confederations Cup, con avversari come Messico e Brasile, perché questo è un torneo importante che l'Italia gioca solo per la seconda volta, e per capire cosa ci attende il prossimo anno''. Inevitabile, infine, toccare l'argomento Tevez, obiettivo non nascosto del club bianconero: "I grandi campioni sono sempre benvenuti, l'importante è che abbiano voglia di vincere e le giuste motivazioni".