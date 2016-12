La mamma di Cavani: "Edi sta trattando solo con City e Real"

foto LaPresse 15:39 - "Edinson sta trattando solo con Manchester City e Real Madrid". A dirlo è la mamma di Cavani, intervistata da una radio di Montevideo. "Fra 15-20 giorni sapremo tutto. Il presidente del Napoli ha parlato della possibilità di negoziare con il Chelsea, ma nulla di concreto", ha continuato. La signora però è sicura: "Lui ama Napoli e nel caso dovesse andare via non dimenticherà mai l'amore e l'affetto della gente". - "Edinson sta trattando solo con Manchester City e Real Madrid". A dirlo è la mamma di, intervistata da una radio di Montevideo. "Fra 15-20 giorni sapremo tutto. Il presidente del Napoli ha parlato della possibilità di negoziare con il Chelsea, ma nulla di concreto", ha continuato. La signora però è sicura: "Lui ama Napoli e nel caso dovesse andare via non dimenticherà mai l'amore e l'affetto della gente".

Queste le parole della signora Cavani, anche se i Blues sono, e restano, una pista vera. Mourinho vuole il Matador e quindi Abramovich farà di tutto per accontentarlo. Nelle ultime ore sembra infatti che i londinesi siano disposti a pagare la clausola rescissoria a De Laurentiis. In corsa ancora e più che mai, soprattutto dopo queste parole, Real e City. Per Cavani sarà un'asta.