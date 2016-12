Inter, Nainggolan primo obiettivo: contatti Branca-Cellino

foto LaPresse 18:17 - Walter Mazzarri ha scelto: per il centrocampo della sua Inter, l'uomo giusto è Radja Nainggolan. Il nuovo tecnico nerazzurro ha chiesto il belga alla società e Marco Branca ha subito incontrato Massimo Cellino in un albergo del centro di Milano per fare il punto sul giocatore. "E' stata una piacevole chiacchierata", ha dichiarato il presidente del Cagliari dopo il vertice con il il direttore dell'area tecnica dell'Inter.

Quello dell'Inter è un tentativo estremo di superare la Roma (in vantaggio) nella corsa al giocatore, con l'intervento in prima persona anche di Massimo Moratti. L'incontro tra Branca e Cellino si è tenuto all'Hotel "Principe di Savoia". Un primo faccia a faccia per toccare tutti i punti della trattativa e ribadire l'interesse dell'Inter per il centrocampista del Cagliari.