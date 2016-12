Stankovic: "Falso il mio addio all'Inter"

22:20

- Ma quale addio. All'indomani delle indiscrezioni sulla sua partenza,fa sentire la sua voce per smentire tutto: "E' falso che io stia lasciando l'Inter. Per come stanno le cose, io comincerò il ritiro con i nerazzurri, poi vedremo cosa deciderà il nuovo mistere chi verrà e chi lascerà il club", ha detto Deki a Fcinter1908.it. E ancora: "E' tutto falso, non c'è niente".