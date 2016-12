Milan, riecco Matri: Galliani lo vuole riprendere

foto LaPresse Correlati Napoli, offerta per El Shaarawy 11:51 - L'A4 Torino-Milano rischia di diventare l'autostrada più calda del calciomercato 2013. Juventus e Milan stanno intrecciando pericolosamente le loro traiettorie, dal sogno Tevez alla strana situazione di Alessandro Matri. Se per l'Apache è una lotta di approcci e sms, per la punta bianconera, scaricata da Conte, è arrivata una carezza di Adriano Galliani: "E' cresciuto da noi, mi piacerebbe riportarlo a Milanello". Costo: 15 milioni. - L'A4 Torino-Milano rischia di diventare l'autostrada più calda del calciomercato 2013.stanno intrecciando pericolosamente le loro traiettorie, dal sogno Tevez alla strana situazione di. Se per l'Apache è una lotta di approcci e sms, per la punta bianconera, scaricata da, è arrivata una carezza di: "E' cresciuto da noi, mi piacerebbe riportarlo a Milanello". Costo: 15 milioni.

E' un affare delicato anche perché i rapporti tra le due società in questo momento sono tutto fuorché idilliaci. Il Milan, al netto dei discorsi tra Tevez ed El Shaarawy, è alla ricerca di una punta affidabile che possa coprire il vuoto lasciato da Pazzini almeno fino a fine 2013. La figura di Alessandro Matri, già corteggiato in diverse occasioni in passato, è quella perfetta per accontentare il gioco di Allegri che ai tempi di Cagliari ne esaltò le qualità. Per la Juventus l'attaccante lodigiano è un esubero e per 15 milioni, trattabili, l'affare è fattibile. Con quell'incasso poi partirebbe l'assalto definitivo a Jovetic o a Higuain.