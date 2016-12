Inter, Zanetti rinnova fino al 2014

foto LaPresse Correlati Tottenham, 20 mln per Guarin

Addio a Stankovic

Cassano: "Resto" 16:07 - Mancava soltanto l'ufficialità, che è arrivata: Javier Zanetti ha rinnovato con l'Inter fino al 2014. Sarà la sua diciannovesima stagione in nerazzurro. "Prima di tutto desidero ringraziare la società per la fiducia accordatami - ha detto il capitano a inter.it - Abbiamo parlato a lungo dell'infortunio e abbiamo deciso di fare un altro anno insieme. Mi auguro di poter ripagare sul campo questa dimostrazione di affetto e di stima nei miei confronti".

- Mancava soltanto l'ufficialità, che è arrivata:ha rinnovato con l'fino al 2014. Sarà la sua diciannovesima stagione in nerazzurro. "Prima di tutto desidero ringraziare la società per la fiducia accordatami - ha detto il capitano a inter.it - Abbiamo parlato a lungo dell'infortunio e abbiamo deciso di fare un altro anno insieme. Mi auguro di poter ripagare sul campo questa dimostrazione di affetto e di stima nei miei confronti".

Zanetti, il cui precedente accordo scadeva alla fine di giugno, ha voluto ringraziare anche "i moltissimi tifosi che in queste settimane hanno fatto sentire il loro amore e la stessa cosa hanno fatto con la squadra, dimostrando in questi primi giorni di campagna abbonamenti di volerci stare vicino anche nella prossima stagione - si legge ancora sul sito ufficiale - Sto facendo di tutto per guarire bene e per mettermi a disposizione del tecnico e dei miei compagni".