Roma, Rudi Garcia sarà ufficializzato nuovo tecnico dopo le 18

foto LaPresse 16:31 - Tutto fatto per Rudi Garcia alla Roma. Il tecnico del Lille firmerà oggi, scrive il quotidiano l'Equipe, e l'ufficializzazione è attesa in giornata, dopo le 18 a Borsa chiusa. Il tecnico che ha portato i " Dogues" alla loro storica doppietta campionato-coppa nel 2011 firmerà per due anni, più opzione per un terzo anno con la società giallorossa. Il compenso sarà di 1,5 milioni di euro a stagione più i premi. . Il tecnico del Lille firmerà oggi, scrive il quotidiano l'Equipe, e. Il tecnico che ha portato i " Dogues" alla loro storica doppietta campionato-coppa nel 2011, più opzione per un terzo anno con la società giallorossa. Il compenso sarà dia stagione più i premi.

Rudi Garcia è entrato nella storia del Lille, vi ha giocato da calciatore ed è stato l'allenatore che ha riportato il club francese in Champions League. Il tecnico, nato a Nemours ma di chiare origini spagnole, è entrato nella classifica dei dieci migliori allenatori d'Europa rivoluzionando il calcio francese, prevalentemente fisico e difensivista, con una manovra veloce e ragionata. Le giocate del suo Lille ricordano un po' lo stile di gioco spagnolo del Barcellona. Rudi Garcia è un uomo dai mille interessi e ha fatto diverse esperienze in vari campi; è stato giocatore, allenatore e preparatore atletico ma anche giornalista. Suo padre giocava a calcio e Rudi ne ha seguito le orme. Da allenatore è riuscito a far vincere al Lille nel 2011 campionato e coppa di Francia con un gioco palla a terra, piacevole da vedere ed efficace allo stesso tempo. Il suo modulo è il 4-3-3 nel quale sono importanti gli esterni che nel suo Lille erano Digne e Payet che potrebbero seguire alla Roma il loro "maestro". Garcia è un allenatore attento ai dettagli e sa curare anche la crescita dei giovani, un esempio è il lavoro svolto su Hazard venduto poi al Chlsea per quaranta milioni di euro.

Garcia suona la chitarra e ha tre figlie alle quali è solito dire quello che ripete ai suoi giocatori: "Io non dirigo ma accompagno".

Il suo segreto, oltre alla cura maniacale dei dettagli, sta nel rapporto stretto che il tecnico francese sa istaurare con i suopi calciatori.