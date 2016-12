Napoli tentato dal Chelsea: soldi e Torres per Cavani

foto LaPresse 10:53 - Si sgonfiano le piste Real e City per Edinson Cavani. Le offerte degli spagnoli e degli inglesi per il Matador sono infatti troppo basse. Il giocatore sogna i Blancos, ma Perez non vuole andare oltre i 45 milioni di euro. Stessa situazione per i Citizens. Discorso diverso invece per il Chelsea, pronto a coprire la clausola di rescissione del bomber con soldi cash e l'inserimento nella trattativa di Fernando Torres. - Si sgonfiano le pisteper. Le offerte degli spagnoli e degli inglesi per ilsono infatti troppo basse. Il giocatore sogna i Blancos, manon vuole andare oltre i. Stessa situazione per i. Discorso diverso invece per il, pronto a coprire la clausola di rescissione del bomber con soldi cash e l'inserimento nella trattativa di

Il Chelsea, dunque, tenta il Napoli, che ora sembra costretto a scartare le ipotesi Real e City. Stando a "Il Mattino", la trattativa con il club di Abramovich è appena iniziata, ma è anche l'unica che copre i 63 milioni di euro della clausola del Matador. Nel dettaglio, in questo caso, il nodo della questione gira attorno al valore di mercato attribuito a Fernando Torres. Per i Blues l'attaccante vale 30 milioni, per il Napoli invece meno di 20 milioni, considerato anche l'ingaggio elevatissimo del giocatore. In sostanza, ballano almeno 10 milioni di euro.



Troppo, per convincere De Laurentiis a cedere il gioiello del Napoli. A queste condizioni, difficile che l'affare verrà concluso. Ma siamo solo all'inizio. A Mourinho Cavani piace molto e potrebbe convincere il presidente del Chelsea a fare uno sforzo per soffiarlo alle rivali d'Europa. Nella trattativa potrebbero così essere inserite altre contropartite gradite a Benitez: da Demba Ba, spesso preferito nell'ultima parte di stagione, a Ivanovic, già pallino di Mazzarri.