La Bild annuncia: "Mario Gomez alla Fiorentina"

Sulla notizia è intervenuto poi l'agente di Gomez Uli Ferber, che ha raffreddato l'ambiente viola smentendo la fumata bianca. Il giocatore, però, è e resta interessato alla Fiorentina e gradirebbe il trasferimento. Qualcosa deve essere ancora limato e probabilmente Gomez non vuole fare passi definitivi prima di avere chiarezza su quanto possa offrirgli il Bayern. Però, visto che un attaccante i bavaresi dovrebbero alla fine prenderlo, è probabile che il sì ai viola prima o dopo arrivi. A questo va aggiunto anche l'inserimento del, sempre a caccia di un eventuale sostituto di Cavani. Se il club partenopeo dovesse affondare il colpo, è ovvio che la trattativa tra l'attaccante tedesco e la Fiorentina si complicherebbe.

Anche perché, Gomez a parte, c'è poi da trovare un accordo con il Bayern. Cinque milioni - l'attuale differenza tra domanda e offerta - non sono una montagna insormontabile, ma sono comunque un ostacolo da aggirare. Come la Fiorentina possa farlo è presto per dirlo.

Intanto, e questa è una certezza, il popolo viola aspetta Gomez a braccia aperte. Su Facebook, come scrive Fiorentina.it, è già nato il gruppo "Della Valle compraci Super Mario Gomez", con il decalogo dei motivi per cui la Fiorentina deve aggiudicarsi l'attaccante. Eccoli:

1 ) E' uno dei bomber più forti al mondo

2 ) E' alto e la mette dentro con facilità, proprio il giocatore che ci servirebbe...

3 ) Con Gomez, Rossi, Cuadrado e Ljajic pronto a subentrare avremmo l'attacco più forte del campionato

4 ) Con lui potremmo lottare per lo scudetto o comunque sicuramente per i primi 3 posti e per l'Europa League

5 ) Il mondo intero ci darebbe più importanza e rispetto con un giocatore come Gomez in squadra...

6 ) Dimostreremmo a Jovetic e al suo caro procuratore che la Fiorentina non è un punto di partenza ma un punto d'arrivo

7 ) La Juve troverebbe pane per i suoi denti...

8 ) Firenze ritroverebbe un attaccante vero... dopo anni di astinenza...

9 ) Per le donzelle... avreste un giocatore forte... ma anche un fotomodello in squadra... volete mettere lui con quel travaso di Jovetic?

10) Per noi maschietti... beh... avremmo in città la bellissima Carina Wanzung,nonchè sua fidanzata... volete mettere andare allo stadio e ritrovarsi accanto quello spettacolo?