Florentino Perez gela la Juventus: "Higuain? 30 milioni non bastano"

Le dichiarazioni del presidente del Real Madrid altro non fanno che alzare l'asticella della trattativa, ancora non intavolata ufficialmente, con la Juventus. Beppe Marotta e Andrea Agnelli, dopo la famosa cena-summit di Madrid, erano convinti di poter chiudere al ribasso, attorno ai 25 milioni, ma non è così. Non lo è per due motivi in particolare. Il primo è l'ormai spasmodica ricerca dei bianconeri di un attaccante di qualità. Questa esposizione alla necessità fa lievitare sensibilmente il prezzo dei giocatori in questione. Prima Jovetic e adesso Higuain, i 30 milioni saranno la richiesta standard che Marotta si vedrà proporre a ogni trattativa.

La seconda è più operativa e comprende anche il Napoli e il solito Edinson Cavani. La volontà di Florentino Perez è quella di accontentare Gonzalo Higuain, che da tempo ha chiesto di essere ceduto alla società. Il Real Madrid però vorrebbe inserirlo come pedina di scambio per arrivare al Matador, tanto voluto da Ancelotti, ma per il quale De Laurentiis sembra non voler accettare contropartite tecniche al posto dei 63 milioni della clausola rescissoria. Perez però ci proverà.