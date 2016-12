Mazzarri disegna l'Inter: Cambiasso e Osvaldo le basi 

foto LaPresse Correlati Thohir-Inter, questione di fede: "Pregate per la trattativa" 15:38 - Daniel Osvaldo e Esteban Cambiasso: questi i nomi scritti in neretto da Walter Mazzarri. Il romanista è il primo obiettivo di mercato, mentre l’argentino è il perno su cui poggerà la squadra, il prossimo capitano.

Il nuovo allenatore ha le idee chiare per l’Inter che verrà, progetti che ha già esposto alla dirigenza in maniera dettagliata. Osvaldo è un vecchio pallino di Mazzarri. Lo avrebbe voluto anche al Napoli, crede possa diventare un attaccante da 20 gol, l’ideale da affiancare a Rodrigo Palacio. Milito è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo a lungo e non regala garanzie per un ritorno agli stessi livelli del passato. Icardi è un investimento, un’alternativa molto valida, ma si sa che Mazzarri preferisce giocatori già fatti a giovani di prospettiva. questi i nomi scritti in neretto da Walter Mazzarri. Il romanista è il primo obiettivo di mercato, mentre l’argentino è il perno su cui poggerà la squadra,Il nuovo allenatore ha le idee chiare per l’Inter che verrà, progetti che ha già esposto alla dirigenza in maniera dettagliata.Lo avrebbe voluto anche al Napoli, crede possa diventare un attaccante da 20 gol, l’ideale da affiancare a Rodrigo Palacio.è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo a lungo e non regala garanzie per un ritorno agli stessi livelli del passato.un’alternativa molto valida, ma si sa che Mazzarri preferisce giocatori già fatti a giovani di prospettiva.

Ora si tratta soltanto di reperire i 15 milioni da girare alla Roma per il cartellino dell’attaccante. Mazzarri ha dato via libera anche a cessioni dolorose, ma inevitabili per fare cassa.

C’è già stato anche un confronto tra il nuovo tecnico e Cambiasso. Mazzarri è stato chiaro. Sarà il Cuchu a indossare la fascia di capitano, ma non solo. L’argentino, che nelle ultime due stagioni ha vissuto alti e bassi di rendimento, ma anche di affetto da parte del pubblico, avrà in mano le chiavi del centrocampo. Giocherà davanti alla difesa e Mazzarri è convinto, come ha spiegato al diretto interessato, che potrà tornare quello del triplete, supportato da una preparazione fisica adeguata. Per il resto gli obiettivi di mercato sono ormai noti. L’esterno sarà Basta dopo che i rapporti con il Napoli si sono deteriorati a causa del mancato riscatto di Gargano, bloccando un nuovo matrimonio tra Mazzarri e Zuniga. In mezzo al campo invece il preferito resta Nainggolan, anche se c’è da superare l’ostacolo rappresentato dalla richiesta del Cagliari che vuole una cifra vicina ai 20 milioni.

GABRIELE CATTANEO