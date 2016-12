La Juve ha scelto: il top player sarà Higuain

18:07

- La Juventus ha in pugno. Le basi dell'accordo sono state raggiunte ieri nel pranzo di gala al ristorante "puerta 57" che si affaccia sul Bernabeu. I due presidenti Andrea Agnelli e Florentino Perez hanno direttamente sbloccato l'affare e trovato un punto d'intesa tra la domanda dei merengues (30 milioni di euro) e offerta bianconera (22) con possibile dilazione di. L'intesa è stata raggiunta attorno ai. L'annuncio del trasferimento è stato però deciso di posticiparlo a quando il Real ufficializzarà l'ingaggio di Carlo Ancelotti. Non immediato visto che il Paris Saint Germain continua a trovare molte difficoltà nel reperire il successore. Affare Higuain quindi soltanto congelato, ma l'accelerata che Marotta ha voluto imprimere all'affare è state dettata dalla paura di perdere uno dei due top player che erano nel mirino.è praticamente perso e la pista che porta l'apache al Milan è caldissima, anche se non si dovesse perfezionare il clamoroso scambio conL'altro fattore che ha convinto la Juve a definire subito i dettagli con il Real per Higuain è stato dato dalle notizie che arrivavano da Firenze con i viola furiosi per l'intervista dirilasciata a Podgorica in ritiro con la nazionale. Quel "voglio la Juve" ha fatto irritare Andrea Della Valle al punto che in un comunicato la Fiorentina, oltre ad annunciare una multa per il montenegrino, sottolinea che non tollera interferenze e pressioni da parte dei giocatori. Decide il club, ma è evidente che Jovetic, su consiglio del suo agente, può alzare il muro rifiutando altre destinazioni che invece la Fiorentina aspetta come quella in arrivo a breve da Londra, dalpronto a soddisfare i 30 milioni di euro necessari. Jovetic si annuncia un tormentone ad alta tensione, mentre domani è il giorno di Ogbonna. Oltre alla metà di Immobile la Juve sta cercando di inserire pure il cartellino Ziegler per abbassare la parte cash a 6 milioni di euro.