Napoli, Cavani: "Mourinho? Sarebbe un piacere essere allenato da lui"

IL MERCATO IN TEMPO REALE 10:18 - Edinson Cavani è sempre più lontano dal Napoli. A fare chiarezza ci pensa il Matador dal ritiro con l'Uruguay: "Non penso che l'arrivo di Benitez possa influenzare il mio futuro. Ad oggi ho un contratto con il Napoli, ma parlo con altre squadre. Le cose sono un po' incerte". Di chiaro ed evidente c'è il pressing costante da parte di alcuni top club europei come il Chelsea: "Essere allenati da un tecnico come Mourinho sarebbe un piacere". è sempre più lontano dal. A fare chiarezza ci pensa il Matador dal ritiro con l': "Non penso che l'arrivo di Benitez possa influenzare il mio futuro. Ad oggi ho un contratto con il Napoli, ma parlo con altre squadre. Le cose sono un po' incerte". Di chiaro ed evidente c'è il pressing costante da parte di alcuni top club europei come il: "Essere allenati da un tecnico come Mourinho sarebbe un piacere".

Fra i nomi che allettano maggiormente Edi c'è anche quello di Pellegrini, diretto al Manchester City: "La cosa sicura - prosegue Cavani nell'intervista a 'Goal.com' - è che appartengo al Napoli e mi sto concentrando sull'Uruguay perchè ci sono le qualificazioni mondiali e dopo un torneo duro come la Confederations Cup. Dopo questi impegni, penserò a cosa fare". A Napoli però gli stimoli sembrano esauriti: "Voglio crescere ancora dando tutto me stesso, che sia a Napoli o altrove, ma nessuno lo sa per ora. So solo che Napoli è stata generosa con me e io le sono grato, ma al momento penso solo alla mia Nazionale. Faccio ancora parte del Napoli perché nessuno sa niente del mio futuro ufficialmente". Infine una battuta sul Real Madrid: "Non so se il calcio spagnolo sia il calcio giusto per me. La Liga è meravigliosa, lo sanno tutti, c'è più spazio per gli attaccanti, ma non so dove andrò. Ripeto: quando ero piccolo sognavo di giocare per certe squadre, mi farebbe piacere".

Il 12 giugno è previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e i dirigenti del Chelsea per capire lo stato della trattativa col Napoli. Il club londinese vorrebbe inserire nella trattativa Ivanovic o Fernando Torres, mentre De Laurentiis vorrebbe solo un conguaglio economico.