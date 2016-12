Guarin: "Rimango all'Inter, voglio dimostrare sempre di più"

foto LaPresse 16:41 - Nessuna voglia di Juventus, ma nemmeno di estero. Guarin, a dispetto delle ripetute voci di mercato, non ha alcuna intenzione di lasciare Milano: "Resto all'Inter - dice il centrocampista a Futbol Total -. Alla fine sono qui solo da un anno, voglio continuare a imparare e dimostrare ancora di più. L'Inter è un grandissimo club, ha sempre obiettivi di primaria importanza. Voglio scrivere la storia in nerazzurro". - Nessuna voglia di, ma nemmeno di estero., a dispetto delle ripetute voci di mercato, non ha alcuna intenzione di lasciare: "Resto all'Inter - dice il centrocampista a Futbol Total -. Alla fine sono qui solo da un anno, voglio continuare a imparare e dimostrare ancora di più. L'Inter è un grandissimo club, ha sempre obiettivi di primaria importanza. Voglio scrivere la storia in nerazzurro".

Il centrocampista, in Colombia con la sua Nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale brasiliano, fa il punto sulla disgraziata stagione nerazzurra: "Ci sono stati tanti infortuni per i titolari, giocatori importanti per il nostro schema. Questo ci ha creato problemi a livello fisico e mentale oltre che tattico, perché la squadra era ridotta all'osso - spiega -. Abbiamo giocato con tantissimi giovani e io, ad esempio, non ho giocato tanto. Queste sono cose che compromettono il rendimento di una squadra".



Guarin si racconta a 360 gradi. Dalla famiglia ai primi mesi in Italia, dove l'ambientamento non è stato così semplice: "Non è stato facile abituarmi ai ritmi di Milano - dice -. In Italia c'è una grande passione per il calcio, quando sei fuori dal campo comunque bisogna stare attenti a quello che si fa. I tifosi vogliono una parola, una foto... Mi sono adattato poco a poco. Vivo a Milano con mia moglie e i miei due figli, Daniel di 8 anni e Danna di 2 anni. Daniel ama il calcio, vedrete che seguirà i miei passi".