Napoli, settimana di passione per Cavani. L'offerta del Real Madrid potrebbe non bastare

foto LaPresse Correlati Tutto il mercato ora per ora 11:29 - Settimana calda quella iniziata oggi per il futuro di Cavani. A Napoli aspettano la super offerta del Real Madrid. Tuttavia con il probabile approdo di Higuain a Torino o a Londra (sponda Arsenal), le contropartite offerte dagli spagnoli (Fabio Coentrao su tutti) non convincono appieno Benitez e di conseguenza l'offerta di poco meno di 50 milioni più l'incasso di un paio di amichevoli non basterà a portare nella capitale spagnola il Matador. - Settimana calda quella iniziata oggi per il futuro diaspettano la super offerta del. Tuttavia con il probabile approdo dia Torino o a Londra (sponda Arsenal), le contropartite offerte dagli spagnoli (su tutti) non convincono appieno Benitez e di conseguenza l'offerta di poco meno di 50 milioni più l'incasso di un paio di amichevoli non basterà a portare nella capitale spagnola il Matador.

A Madrid si attende l'annuncio di Carlo Ancelotti per dare poi il via al mercato. Cavani rappresenta uno degli obiettivi principali di Florentino Perez. Il Real però difficilmente farà follie per l'attaccante attualmente impegnato con la nazionale uruguaiana nelle qualificazioni mondiali (domani sera affronterà il Venezuela in una gara decisiva).

Da Madrid, rivela il 'Mattino', si fanno forti dell'intesa raggiunta proprio con Cavani, che non ha mai nascosto il sogno di indossare la maglia dei merengues. A Napoli sperano nel rilancio del Chelsea che dopo aver offerto 50 milioni di euro (pare rifiutati da De Laurentiis) potrebbe tornare alla carica. Mourinho verrà presentato a Londra in queste ore, dopodiché partirà ufficialmente la sontuosa campagna acquisti dei Blues. Si è raffreddata, invece, la pista che porta a Manchester, sponda City, nonostante il club dello sceicco Mansour metta sul piatto una contropartita che a Benitez piace molto: Dzeko.