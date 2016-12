Milan, Galliani vuole Tevez: "Carlitos non mi tradisce" 

prova a tranquillizzare i tifosi del Milan:non si muove. "Non c'è nessuna offerta, tanto meno nei termini che sono stati riportati. Non ho mai parlato con il Manchester City, ma El Shaarawy è giovane ed è naturale che possa interessare ai grandi club", ha detto l'ad durante la crociera rossonera. Dopo aver aperto a un possibile ritorno di fiamma con: "Carlitos non mi tradisce".

Queste le parole, intorno a mezzanotte di domenica, di Adriano Galliani, seduto su un divano dello Yacht Club, mentre la Msc Fantasia, al largo di Senigallia, sta viaggiando versi Bari. Poi mostra un sms delle 21:11 firmato da Kia Joorabchian, proprio il procuratore del giocatore argentino. Insomma la trattativa è stata avviata in maniera molto seria ed è già in fase avanzata. "Carlitos mi piace tanto perché è cattivo", esclama l'ad milanista. "Ma l'ingaggio?", insinuiamo. La risposta è preceduta da un sorriso: "Con Tevez non ci sono problemi".

"Allora se ne va El Shaarawy?", domanda un altro. "E chi lo ha detto? Il faraone non si muove!". Seguono altre puntualizzazioni: "Non abbiamo nessuna offerta per Boateng, né lascerà il Milan il portiere Gabriel. E' fortissimo e puntiamo molto su di lui, anche se Abbiati non si tocca".

Un accenno anche al futuro assetto del centrocampo con il ritorno di Montolivo nel ruolo di mezzala per il recupero di De Jong davanti alla difesa. Fino a qui le parole di Adriano Galliani, ma sorge naturale la domanda come il club rossonero possa trovare il denaro da investire per Tevez. Appare ormai chiaro che l'attaccante dei Citizens, in scadenza di contratto nel 2014, sia l'obiettivo di mercato numero uno del Milan, che potrebbe proporre al City un pagamento triennale da 5/6 milioni di euro con un ingaggio di quattro al giocatore. Se poi nell'affare venisse inserito El Shaarawy, Allegri potrebbe sognare un attacco con Balotelli-Tevez, alle loro spalle Diamanti o Saponara. A centrocampo i soldi incassati per la vendita del Faraone potrebbero essere reinvestiti per l'acquisizione di un centrocampista del valore di un Fabregas. Forse andiamo troppo lontano ma un ospite della nave molto vicino al Milan ci ha confessato: "Quello del prossimo anno sarà un Milan molto forte!".



Un altro segnale arriva dalha avuto in mattinata con Leonardo, direttore generale del PSG. Possibile che nella conversazione si siano toccati argomenti di mercato visto chesono stati spesso avvicinati al Milan.