Higuain-Juve: il Real Madrid prende tempo

Il viaggio di Higuain da Madrid e Torino passa insomma da Parigi. L'argentino è legato al futuro allenatore, ovvero Ancelotti, che nel frattempo è legato al suo attuale club, il Psg, che nel frattempo è in sospeso, in attesa di scegliere il prossimo tecnico. Un caos, dunque, mai visto. Fatto sta che, fin qui, la Juve torna dalla Spagna a mani vuote e non, come desiderava e forse pensava, con l'accordo di Higuain in pugno. Sia chiaro, nulla è saltato, anzi. I rapporti, ha confermato Marotta, sono ottimi. Ma ancora non è il giorno del via libera, delle strette di mano, delle pacche sulle spalle.

Anche perché, dice sempre il dg bianconero, il Real ha spiegato di essere molto interessato a Vidal e Pogba, due giocatori per cui, a Torino, la cessione non è presa nemmeno in considerazione. Ergo, ancora manca qualcosa per sbloccare la trattativa. Anzi, mancano una serie di piccoli dettagli che dovranno incastrarsi nel modo giusto. Da Ancelotti ai soldi da versare al Real fino alle eventuali contropartite tecniche. Tra cui, come abbiamo spiegato ieri, potrebbe tranquillamente esserci Andrea Pirlo. Non ora però, non oggi. Oggi ancora non è tempo di fumate bianche.