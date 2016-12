Laurent Blanc: "Non allenerò la Roma"

foto LaPresse 23:27 - Laurent Blanc non sarà il prossimo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il diretto interessato. "La mia volontà è quella di tornare ad allenare, ma al momento non c'è nulla - ha spiegato l'ex ct della Francia -. Sono state dette tante cose, ma l'unica che posso dire è che il mio ritorno in panchina non sarà con la Roma". ''E' l'unico club con cui ho avuto contatti, ma non succederà", ha aggiunto. non sarà il prossimo allenatore della. Lo ha annunciato il diretto interessato. "La mia volontà è quella di tornare ad allenare, ma al momento non c'è nulla - ha spiegato l'ex ct della-. Sono state dette tante cose, ma l'unica che posso dire è che". ''E' l'unico club con cui, ma non succederà", ha aggiunto.

Le quotazioni di Blanc a Trigoria sono colate a picco dopo le dimissioni del dg Franco Baldini. L'ex ct della Francia aveva espresso con chiarezza il suo interesse per la Roma e la trattativa sembrava ben avviata, poi qualcosa si è rotto ed è saltato tutto. "Non allenerò la Roma, tutto il resto sono solo chiacchiere - ha spiegato Blanc -. Ho sentito che mi hanno mandato alla Real Sociedad, ma non ho mai nemmeno parlato con loro. Il Paris Saint Germain? Anche in questo caso, si tratta di fantasia...".