Mercato: la Lazio prepara l'assalto a Matri 

foto LaPresse 12:32 - La Lazio punta con decisione su Alessandro Matri per l'attacco. Il bianconero, già seguito da Lotito ai tempi del Rimini, piace a Vladimir Petkovic che lo reputa il rinforzo ideale per il reparto avanzato. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni, ma Lotito punta ad acquistarne la comproprietà per 6-7 milioni. La Juventus vorrebbe inserire nella trttativa Lulic, ma l'esterno è stato dichiarato a più riprese incedibile dalla Lazio.

L'operazione non è semplice, ma sarebbe favorita dal poco spazio avuto quest'anno dall'attaccante bianconero, che potrebbe ulteriormente ridursi dopo l'arrivo di Llorente ed eventualmente di Tevez o Higuain. Matri figura dunque nella lista dei cedibili e la volontà del calciatore di giocare di più per conquistare i Mondiali con la maglia azzurra potrebbe risultare decisiva. La concorrenza per la Lazio potrebbe arrivare dal Milan, club nel quale Matri è cresciuto. I rossoneri, in caso di partenza di El Shaarawy verso Manchester, sponda City, hanno infatti individuato nel bianconero il rinforzo per sostituire il Faraone.