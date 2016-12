Inter: cena col Catania per Gomez e Barrientos

foto LaPresse Correlati Mourinho, auguri a Mazzarri 16:22 - Archiviata la presentazione ufficiale di Mazzarri, l'Inter continua a lavorare sul mercato per poter offrire al nuovo tecnico, già dal ritiro di Pinzolo, i rinforzi richiesti. Sabato sera, in un hotel di Taormina, Marco Branca ha cenato col vicepresidente del Catania Pablo Cosentino: si è parlato certamente di Gomez, ma anche Barrientos interessa ai nerazzurri. Intanto, l'Inter ha bloccato sul nascere con la Juve ogni discorso riguardante Guarin. - Archiviata la presentazione ufficiale di, l'Inter continua a lavorare sul mercato per poter offrire al nuovo tecnico, già dal ritiro di Pinzolo, i rinforzi richiesti. Sabato sera, in un hotel di Taormina,ha cenato col vicepresidente del Catania: si è parlato certamente di, ma ancheinteressa ai nerazzurri. Intanto, l'Inter ha bloccato sul nascere con la Juve ogni discorso riguardante

Mazzarri, oltre a rinforzare la linea mediana, vuole un esterno d'attacco (in grado di giocare anche da seconda punta) e degli esterni di centrocampo. Gomez, seguito dall'Inter da almeno un anno, sarebbe un giocatore ideale per gli schemi dell'allenatore, che dunque ha dato il proprio benestare alla trattativa.



Marco Branca è a Taormina (ufficialmente) in vacanza in compagnia della moglie. Sabato sera, però, il direttore dell'area tecnica interista ha cenato con Pablo Cosentino, vicepresidente del Catania che alloggia nello stesso albergo. I due dirigenti hanno discusso del Papu, ma anche Barrientos potrebbe rientrare nella trattativa tra i due club. Soprattutto se Guarin dovesse lasciare Milano, visto che il colombiano è tentato molto dall'estero (Tottenham e Monaco) e, notizia delle ultime ore, stuzzica il palato della Juventus.



Tra Inter e bianconeri non c'è mai stato alcun contatto per il centrocampista, anche perché i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente. Certo è che in caso di offerta allettante (intorno ai 20 milioni) o, più concretamente, se la Signora dovesse mettere sul piatto qualche giocatore gradito a Mazzarri, una chiacchierata potrebbe quantomeno esserci. Alla Beneamata potrebbe interessare una seconda punta d'esperienza (Quagliarella o Vucinic), oppure un centrocampista di fascia (Isla o Lichtsteiner). Certamente, in casa Inter, ogni possibile investimento sostanzioso è subordinato necessariamente a una cessione importante.