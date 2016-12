Boateng al Chelsea, ore decisive: l'agente incontra Mourinho. 

foto LaPresse 09:39 - Kevin Prince Boateng vuole il Chelsea, ma è ancora da capire se anche Josè Mourinho è dello stesso avviso. L'agente del giocatore del Milan, Roger Wittmann, è stato a Londra per trattare con i Blues e nelle prossime ore volerà in Portogallo per incontrare lo Special One. E intanto stanno circolando delle presunte dichiarazioni del nuovo tecnico del club londinese: "Non cerco fotomodelli, il Chelsea insegue calciatori". E' giallo. , ma è ancora da capire se ancheè dello stesso avviso. L'agente del giocatore del Milan,, è stato a Londra per trattare con i Blues e nelle prossime ore volerà in Portogallo per incontrare lo Special One. E intanto stanno circolando delle presunte dichiarazioni del nuovo tecnico del club londinese: "Non cerco fotomodelli, il Chelsea insegue calciatori". E' giallo.

"Nell'ultimo anno ha fatto più cambi di look che gol", ha concluso Mou. Dichiarazioni troppo forti che, riportate così senza fonte, sono da prendere con le pinze. Difficile pensare che lo Special One si sia esposto così tanto e comunque ha in agenda un incontro con il procuratore del ghanese. Fra qualche ora sarà tutto più chiaro.