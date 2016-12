Juve: Agnelli e Marotta a Madrid per Higuain

- Mentre la Juve si affanna sul fronte Higuain,dà l'addio alla: "Ho dato tutto - ha detto il montenegrino - ho bisogno di misurarmi altrove. Con Conte potrei crescere ancora". "Vorrei che Firenze di me avesse sempre un'immagine positiva - dice l'attaccante in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. E' lì che sono diventato Jo-Jo, un soprannome affettuoso. Lo stesso sentimento, unito alla riconoscenza, che provo io".

Jovetic non usa giri di parole per spiegare le proprie intenzioni: "Sento di aver dato tutto, di non aver altro da offrire e trasmettere agli altri. Sono giovane e ambizioso, è normale che possa sentire il bisogno di misurarmi altrove. Firenze e i tifosi viola mi hanno sempre chiesto di metterci la faccia: eccola. Ho bisogno di stimoli altrove, ho bisogno di consacrarmi in un top club".

Sono molti i top club che vorrebbero Jovetic, ma il montenegrino ha già scelto la Juventus: "Mi cerca da un anno, dicono che nella loro lista vengo prima di Ibra, Tevez, Higuain. Chi non sarebbe lusingato? Io lo sono e non credo sia un tradimento ammetterlo. Con Conte sento che potrei crescere ancora, la stima è reciproca".

In giornata arriva poi la multa della Fiorentina. Jovetic sarà sanzionato perché l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport non è stata autorizzata dalla sociatà toscana. Ultime scaramucce prime del definitivo addio.