Dall'Inghilterra: Pizarro verso il Manchester City

foto LaPresse

23:04

- David Pizarro in estate potrebbe tornare al. E' questa la notizia che arriva dall'Inghilterra, più precisamente da skysports.com: il centrocampista della Fiorentina, che poche settimane fa ha dichiarato - per bocca del suo agente - di voler lasciare la maglia viola, potrebbe ritornare ai Citizens, dove potrebbe trovare in panchina il suo connazionale cilenoormai prossimo a succedere a Roberto Mancini.