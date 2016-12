Il Real Madrid prepara l'assalto a Cavani

foto LaPresse Correlati Chelsea, follie per Cavani 18:46 - Dopo aver rifiutato i Edinson Cavani, questa volta in arrivo dalla Spagna. Secondo la stampa iberica infatti il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto un conguaglio economico cospicuo e il cartellino di Gonzalo Higuain oltre all'incasso di un'amichevole tra i due club e vari bonus in base ai risultati che il Matador conseguirà con i merengues. - Dopo aver rifiutato i 50 milioni di euro offerti dal Chelsea , de Laurentiis dovrà valutare un'altra offerta per, questa volta in arrivo dalla Spagna. Secondo la stampa iberica infatti ilpotrebbe mettere sul piatto une iloltre all'incasso di un'amichevole tra i due club ein base ai risultati che il Matador conseguirà con i merengues.

Una proposta interessante che potrebbe far vacillare, qualora dovesse essere formalizzata da Florentino Perez, la resistenza di De Laurentiis. I 63 milioni di euro della clausola difficilmente verranno sborsati per intero. L'inserimento di contropartite tecniche aiuterà a sbloccare la situazione, anche perché partito Cavani, il Napoli è chiamato a reinvestire parte della (mega) somma percepita per acquistare un sostituto all'altezza. Higuain, già accostato agli azzurri qualche giorno fa dalla radio spagnola Cadena Ser, è nel mirino di Juve e soprattutto Arsenal.