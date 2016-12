Tevez è ormai della Juve, Paddy Power paga già la scommessa

13:40

- E' tutto vero. Considerano già vinte le scommesse e le stanno addirittura pagando in Inghilterra. Chi ha puntato su, può dire di averci visto giusto. Si chiama in gergo early pay out. E' prassi dell'agenzia irlandeseche già a Febbraio, senza sbagliarsi, aveva pagato le scommesse sullo United vincitore della Premier League perché appariva evidente. Quanto lo possa essere Tevez alla Juve ci si prenda tempo fino all'annuncio ufficiale che ancora non c'è ma che molto fa pensare che presto arriverà.proposti e più o meno stesso stipendio, 8 milioni, da ottenere attraverso spalmatura nel tempo e bonus vari. Sarebbe pienamente accontentato Conte. Tevez ai primi posti della sua lista, Tevez di fatto sempre a disposizione, altro aspetto da non sottovalutare, data l' ormai quasi definitiva esclusione dalla nazionale argentina nella quale ieri ha invece giocatoAltro fronte di trattativa che ufficialmente comincerà domani a Madrid ma che già stasera potrebbe avere un prologo tra Direttori Generali a fare da apripista al vertice diretto tra Florentino Perez e Andrea Agnelli. Indiscrezioni su uno sconto, da 30 a 25 milioni e sulla possibilità di un pagamento rateale. Nel calendario per ora nessuna data per discutere dicon Diego Della Valle anche perché non saranno certo tre di quella portata gli acquisti in attacco e al momento il montenegrino è terzo in classifica. Al primo posto per la difesa Ogbonna. Alla metà disi aggiungerebbe l'intero cartellino dirientrato dal prestito al Fenerbache e ancora tutto di proprietà della Juve. Affare praticamente concluso, nessuna scommessa da riscuotere presso Paddy Power che non aveva previsto nemmeno chelasciasse il settore giovanile bianconero per firmare per l' Ajaccio ma questa è altro tipo di scommessa, altro tipo di adrenalina.