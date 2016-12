Roma: mercoledì il nuovo tecnico

- Niente di fatto, ma con una novità: da ieri c'è la scadenza, l'appuntamento, la verità.. C'ha messo una vita ma - stando alle parole del plenipotenziario- ce l'ha fatta. Sarà straniero e di personalità. Come se fosse possibile portarne un altro, magari italiano e debole nel carattere.- che erano perfetti per questa Roma allo sbando -, hanno fatto altre scelte. E la società giallorossa, tradita dai ripensamenti, non aveva un piano B.

E questo brancolare nel buio dopo le due settimane più dure degli ultimi anni - la sconfitta con la Lazio in Coppa Italia produce tossine che solo chi vive a Roma può comprendere e valutare - non hanno certo fatto brillare per tempismo e capacità manageriale.

Baldini è andato via. E Blanc e Garcia - le scelte transalpine - sono ora in ribasso. Mancini - mai trattato davvero - costa come una finanziaria col suo staff degno di una squadra di rugby. Cresce al borsino Marcelo Bielsa che assomiglia tanto alla lucida follia sulla quale ripartire. Bielsa: uno come Zeman, forse più zemaniano, con in più il passato sempre lontano dal calcio italiano. L'ennesima scommessa, come quella di Martino, el Tata, argentino anche lui cittì del Paraguay e ora al Newell's Boys. Perché con Sabatini o si attraversa l'oceano Atlantico o difficilmente si entra in sintonia. Basterà? No.



Perché arrivasse anche Superman in panchina a questa Roma serviranno almeno 5 acquisti titolari per tornare competitivi. E con mezza squadra nuova e un tecnico nuovo solo un miracolo potrà renderla subito tale.