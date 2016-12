Juventus, accordo per Ogbonna. Al Torino va Immobile

è a un passo dalla. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, il tempo necessario per definire il nome delle contropartite che andranno alin aggiunta aglichiesti da Cairo. Al momento è quasi certo il passaggio in granata di, cui si aggiungerà uno fra. La dirigenza bianconera intanto si sposta a Madrid, dove nelle prossime ore sarà messo a punto il piano

Ogbonna, come preannunciato qualche giorno fa dal nostro Paolo Bargiggia, sarà bianconero. Anche le resistenze di Cairo sono venute meno di fronte alla disponibilità economica e di giocatori mostrata dalla Juve. Il presidente del Toro non è riuscito a strappare un sì per Gabbiadini, anche perché il Bologna (che possiede l'altra metà del cartellino) ha posto un veto alla Juve. Che, piuttosto, si è ricordata di dover parcheggiare altrove il solito Reto Ziegler. Lo svizzero è uno dei candidati a finire in granata, assieme al giovane difensore danese Sorensen. L'altra contropartita è praticamente certa: si tratta di Ciro Immobile, che sta già trattando con Cairo attraverso i suoi procuratori ed è ben visto dai tifosi.

Se sul fronte Ogbonna le operazioni sono quasi alla fine, per Higuain la strada è in salita. Approfittando della partita di beneficenza fra vecchie glorie del Real e della Juve in programma domenica a Madrid, Agnelli e Marotta sono partiti per la capitale spagnola. Sperano ovviamente di portarsi avanti per el Pipita anche se le premesse non sono delle migliori: il Real chiede 30 milioni, la Juve non vorrebbe sforare i 20. "Al momento è un'operazione impossibile ma non c'è fretta" ha spiegato Marotta. La presenza dello stato maggiore juventino in Spagna è comunque un segnale: la trattativa è aperta eccome.