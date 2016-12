Milan, offerta super le Manchester City per El Shaarawy

foto LaPresse Correlati Se parte il Faraone c'è Pastore

IL MERCATO IN TEMPO REALE 13:42 - Il Manchester City ha le idee chiare e le tasche piene di denaro. Per questo è pronta una super offerta, riporta La Gazzetta dello Sport, per Stephan El Shaarawy. Il Milan ci pensa e fissa anche il prezzo: con 40 milioni di euro l'attaccante rossonero potrebbe partire, anche se, è giusto ricordarlo, Adriano Galliani ha ritenuto il Faraone sempre incedibile in più occasioni. Ma di fronte a una cifra monstre tutto potrebbe cambiare e anche rapidamente. - Ilha le idee chiare e le tasche piene di denaro. Per questo è pronta una super offerta, riporta La Gazzetta dello Sport, per. Il Milan ci pensa e fissa anche il prezzo: con 40 milioni di euro l'attaccante rossonero potrebbe partire, anche se, è giusto ricordarlo,ha ritenuto il Faraone sempre incedibile in più occasioni. Ma di fronte a una cifra monstre tutto potrebbe cambiare e anche rapidamente.

Che il bomber milanista sia un obiettivo di mercato dei Citizens non era certo un mistero visto che a più volte è stato al centro di voci di mercato (l'ultima era del Napoli, quando De Laurentiis offrì 30 milioni di euro). La novità sta nel fatto che ora il Milan riflette e fissa il prezzo. Con quella cifra il Faraone va potrebbe mettere in valigia le sue cose e trasferirsi in Premier League alla corte del neo tecnico del City Pellegrini.